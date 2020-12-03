Лидер группы "Ленинград" внезапно перешёл со стихотворного жанра на прозу.
Сергей Владимирович решил извиниться перед Василием Вакуленко. Сделал он это, однако, в своей крайне язвительной манере.
Солист группы "Ленинград" разглядел "благие намерения" Басты, который устроил концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в разгар эпидемии Сovid-19.
Он отметил, что Вакуленко стоит на стороне "эволюционных процессов" и создал идеальные условия для "естественного отбора" людей.
"Как несложно предположить, не самые далекие люди в пандемию пойдут на массовые мероприятия. Заперев их в одном месте, Баста, сам того не ведая, невольно сыграл на стороне очистительных природных процессов. Интересно наблюдать за тем, как прихожане церкви Басты, затянув хорально "когда меня не станет…", добровольно инфицируют себя", — объяснил Шнуров своё видение мотивов рэпера.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...