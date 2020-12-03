Сергей Шнуров попросил прощения у Басты

Лидер группы "Ленинград" внезапно перешёл со стихотворного жанра на прозу.

Сергей Владимирович решил извиниться перед Василием Вакуленко. Сделал он это, однако, в своей крайне язвительной манере.

Солист группы "Ленинград" разглядел "благие намерения" Басты, который устроил концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в разгар эпидемии Сovid-19.

Он отметил, что Вакуленко стоит на стороне "эволюционных процессов" и создал идеальные условия для "естественного отбора" людей.