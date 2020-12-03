Неоднократная обладательница премий "Шансон года" вспомнила о своём гражданским мужем.
Елена Владимировна рассказала, что более 15 лет состояла в неофициальном браке с Иваном Матвиенко, которого пресса из-за его цыганской национальности нарекла цыганским бароном.
Женщина критично относится к подобных отношениям без официальной регистрации. Она объяснила, что возлюбленный звал её замуж, однако она не соглашалась из-за упрямства.
Внучка известного контр-адмирала Василия Журавеля Елена Ваенга с теплом вспоминает о гражданском супруге.
"У нас было странное знакомство с Иваном Ивановичем. На второй день после нашей встречи я попала в аварию. Долго восстанавливалась. Меня часто называют по национальности цыганка. Мой первый муж считал, что я этой прекрасной национальности, как и он. Он хороший и добрый человек. Его называла пресса "цыганским бароном". Я, кстати, до сих пор отдаю ему половину своей зарплаты, потому что это честно. Он мне очень помог в свое время", — рассказала певица в передаче "Судьба человека".
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...