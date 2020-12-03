Ваенга рассказала о жизни с "цыганским бароном"

Неоднократная обладательница премий "Шансон года" вспомнила о своём гражданским мужем.

Елена Владимировна рассказала, что более 15 лет состояла в неофициальном браке с Иваном Матвиенко, которого пресса из-за его цыганской национальности нарекла цыганским бароном.

Женщина критично относится к подобных отношениям без официальной регистрации. Она объяснила, что возлюбленный звал её замуж, однако она не соглашалась из-за упрямства.

Внучка известного контр-адмирала Василия Журавеля Елена Ваенга с теплом вспоминает о гражданском супруге.