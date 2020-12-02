Сын Джигарханяна уличил Цымбалюк-Романовскую во лжи

Единственный наследник выдающегося актёра стал гостем передачи "Пусть говорят".

54-летний Степан обратил внимание на то, как активно пианистка стала упоминать Джигарханяна после его смерти.

Она интригует публику, заявляет о том, что ей известна какая-то страшная правда об артисте.

Слова приёмного сына артиста о том, что у Армена Борисовича появились пролежни на фоне диабета, Виталина восприняла как повод обвинить семью актёра в том, что они плохо за ним ухаживали.

Она объявила, что у бывшего супруга были пролежни 4-й степени и гангрена, поэтому он умирал в муках.

Степан язвительно назвал Виталину светилом медицины, опровергнув её утверждение, что пролежни появляются только из-за плохого ухода.