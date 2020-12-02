Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
В Башкирии мужчину на мотобуксировщике не выдержал лёд
Под Выборгом у мужчины обнаружен склад боеприпасов
Совет Европы получил заявление Пригожина об отмене персональных санкций
Петербугские рестораторы просят Беглова запретить их работу в Новый год
Под Новгородом восьмилетняя девочка насмерть закормила братишку
Астматики меньше подвержены риску заражения COVID-19
С Джонни Деппа взыщут $850 тысяч по делу о клевете
Почему при инфекциях нельзя заставлять себя есть?
"Спартак" оштрафован по итогу матча с "Ротором"

Сын Джигарханяна уличил Цымбалюк-Романовскую во лжи

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Единственный наследник выдающегося актёра стал гостем передачи "Пусть говорят".

54-летний Степан обратил внимание на то, как активно пианистка стала упоминать Джигарханяна после его смерти.

Она интригует публику, заявляет о том, что ей известна какая-то страшная правда об артисте.

Слова приёмного сына артиста о том, что у Армена Борисовича появились пролежни на фоне диабета, Виталина восприняла как повод обвинить семью актёра в том, что они плохо за ним ухаживали.

Она объявила, что у бывшего супруга были пролежни 4-й степени и гангрена, поэтому он умирал в муках.

Степан язвительно назвал Виталину светилом медицины, опровергнув её утверждение, что пролежни появляются только из-за плохого ухода.

"Виталина, я вас призываю остановиться: сейчас не лучшее время для пиара", — сказал Степан Арменович.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
Под Выборгом у мужчины обнаружен склад боеприпасов
Сын Джигарханяна уличил Цымбалюк-Романовскую во лжи
Совет Европы получил заявление Пригожина об отмене персональных санкций
Петербугские рестораторы просят Беглова запретить их работу в Новый год
Что год наступающий нам припас – откровения астролога о Путине и не только
Под Новгородом восьмилетняя девочка насмерть закормила братишку
Астматики меньше подвержены риску заражения COVID-19
С Джонни Деппа взыщут $850 тысяч по делу о клевете
Почему при инфекциях нельзя заставлять себя есть?
"Спартак" оштрафован по итогу матча с "Ротором"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Дочь Легкоступовой обнаружила в холодильнике письмо от матери

В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.

Дочь Легкоступовой обнаружила в холодильнике письмо от матери
Загитова станцевала с Бузовой на коньках
Фигурное катание
Загитова станцевала с Бузовой на коньках
Политика. Новости и аналитика
Николая Платошкина лишили всех прав
Военные новости
Эксперт разоблачил фальшивку о неэффективности ЗРК "Тор" в Карабахе
Любовь Степушова Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН Любовь Степушова Антон Куликов "Рейхсбюргеры":  чего опасаются власти Германии Антон Куликов Василий Амирджанов Телеаудитория устала от лицемерия и пошлости Василий Амирджанов
Комментарии
Прорыв: Россия вывела в СБ ООН представителей ЛДНР
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Николая Платошкина лишили всех прав
Прорыв: Россия вывела в СБ ООН представителей ЛДНР
Молодые и продвинутые перестают доверять власти
Николая Платошкина лишили всех прав
Молодые и продвинутые перестают доверять власти
Прорыв: Россия вывела в СБ ООН представителей ЛДНР
США — Россия: новая "холодная война"?
Коронавирус – это угроза целой цивилизации. Сможем ли мы победить эпидемию полумерами
Николая Платошкина лишили всех прав
Николая Платошкина лишили всех прав
Михаил Ефремов не знает, как ему дальше жить
Пашаев оценил "покаянное" письмо Ефремова
Сергей Шнуров больше не собирается пить
Хью Грант объяснил семилетнюю паузу в актёрской карьере
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников