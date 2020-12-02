Единственный наследник выдающегося актёра стал гостем передачи "Пусть говорят".
54-летний Степан обратил внимание на то, как активно пианистка стала упоминать Джигарханяна после его смерти.
Она интригует публику, заявляет о том, что ей известна какая-то страшная правда об артисте.
Слова приёмного сына артиста о том, что у Армена Борисовича появились пролежни на фоне диабета, Виталина восприняла как повод обвинить семью актёра в том, что они плохо за ним ухаживали.
Она объявила, что у бывшего супруга были пролежни 4-й степени и гангрена, поэтому он умирал в муках.
Степан язвительно назвал Виталину светилом медицины, опровергнув её утверждение, что пролежни появляются только из-за плохого ухода.
"Виталина, я вас призываю остановиться: сейчас не лучшее время для пиара", — сказал Степан Арменович.
В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.