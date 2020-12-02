Прокат Бузовой на "Ледниковом периоде" закончился плачевно

Ведущая довольно самоотверженно покоряла мир фигурного катания.

Феноменально работоспособная девушка не щадила себя, стараясь покорить шоу "Ледниковый период".

В какой-то момент испытания вышли из-под контроля.

Передача, которая стала для Бузовой последней в ледовом шоу, выйдет в эфир в следующую субботу. Однако уже сейчас известно, что инста-дива не сможет продолжить участие в проекте по причине серьёзной травмы.

Девушка потеряла сознание во время проката программы. Хейтеры тут же стали писать, что это со стороны Бузовой это лишь эффектный жест, однако медики выявили у Ольги серьезные повреждения.

"Когда Ольга к нам приехала, она не могла дышать. Мы срочно отправили ее на рентген. Рентген показал, что у нее сломаны два рёбра, — рассказал газете "Комсомольская правда" работник медцентра, в который за помощью обратилась Ольга Бузова.

Медики отмечают, что физические нагрузки Бузовой противопоказаны.

"При таких нагрузках рёбра могут поехать и начать давить на лёгкие. Или в худшем случае — сломанные ребра могут проткнуть легкие", — объяснили ситуацию в медицинском учреждении.

Ранее Анна Семенович рассказала, что несколько лет жила со сломанными рёбрами. Травму она также получила во время тренировок на ледовом шоу.