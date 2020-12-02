С профиля Даны Борисовой просили 200 тысяч рублей на лечение

Аферист, вероятно, даже не знал, кого подверг "фишингу".

Смартфоны звёзд нередко становятся "жертвами" хакерских атак злоумышленников. Самая нашумевшая история со взломом личной информации связана с нападающим ФК "Зенит" Артёмом Дзюбой.

На этот раз на взлом пожаловалась Дана Борисова.

Ведущая рассказала, что инцидент произошёл, когда она была на съёмках в программе Максима Галкина "Сегодня вечером".

Звезда "Армейского магазина" объяснила, что мессенджер WhatsApp запросил у неё код подтверждения, однако она проигнорировала этот сигнал.

Далее выяснилось, что все люди из контактов Борисовой стали получать сообщения с просьбой прислать ей деньги на лечение матери. По словам ведущей, никто из её знакомых не повёлся на классический "развод".

"Кстати, злоумышленник из Грузии. Он пытался взломать мой "Телеграм", это ему не удалось, и с "Телеграма" мне прислали сообщения, что была попытка взлома из Грузии", — рассказала Борисова в Instagram.

Интернет-пользователи пошутили, что аферисты воспользовались данными из телефона звезды довольно бездарно.