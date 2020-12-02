Евгения Петросяна вписали в "Книгу рекордов России"

Юмориста отметили представители нескольких сборников рекордов.

Евгения Петросяна выделили как человека с самой продолжительной карьерой артиста юмористического (разговорного) жанра. Также было отмечено, что он является автором наибольшего числа программ.

"Уже рассказывал о вечере награждений двумя премиями: "Книга рекордов России" и "Рекордсмены Instagram", — написал юморист в своём микроблоге

Евгений Ваганович придумал и выпустил наибольшее количество выпусков авторских юмористических телепрограмм в России.

Юморист впервые вышел на эстраду в 1962 году. За 58 лет артистической карьеры свет увидели 1441 его авторских программ.

Ранее адвокат Сергей Жорин загадал аудитории загадку. Юрист предложил пользователям Сети разглядеть на фото Петросяна "одну деликатную деталь".

Подписчики сумели увидеть на безымянном пальце юмориста кольцо. Они предположили, что Евгений Ваганович сочетался законным браком с Татьяной Брухуновой, которая в этом году родила ему сына Вагана.