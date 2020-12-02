Андрей Малахов совсем распоясался

Если раньше на ток-шоу Малахова безобразничали только гости, то теперь хулиганить начал и ведущий.

Главный эксперт по публичным скандалам подсел к одной из гостей передачи "Прямой эфир" и положил руку на её грудь.

Девушка на наглость шоумена отреагировала молниеносно — она быстро ударила ведущего по рукам.

Андрея Малахова реакция девушку позабавила. Он улыбнулся и невозмутимо продолжил вести программу.

Женской части интернет-аудитории такие выпады Малахова не понравились. Они возмутились поведению главного "по стирке". Многие отметили, что ведущий деградирует, постоянно пребывая в эпицентрах телевизионных скандалов.