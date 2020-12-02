Фотограф воздерживается от посещения ток-шоу, однако периодически устраивает откровенные разговоры с подписчиками.
Дмитрий Исхаков затевает лирические и довольно жалостливые рассуждения. У подписчиков фотографа складывается ощущение, что Дмитрий до последнего надеялся сохранить брак с Полиной Гагариной.
Певица, однако, настроена категорично: бракоразводного процесса уже не избежать.
"Ну, давайте искать мне невесту, а что ещё делать-то? Я вот на "Мамбе" искал, не нашел…" — обратился Исхаков к подписчикам.
Фолловеры с азартом бросились устраивать личную жизнь экс-супруга Гагариной. Интернет-сваты предложили одинокому мужчине кандидатуру выпускницы "Фабрики звезд-7" Юлии Паршуты.
Исхакову предложение показалось интересным.
"Почему вы про Юлию Паршуту сейчас вспомнили? Мы не знакомы лично, но она очень красивая девушка, видел в "Инстаграме". И как бы мне с ней познакомиться? Не знаете, она есть на "Мамбе"? Если есть, напишу", — загорелся идеей фотограф.
В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.