Бывший муж Полины Гагариной метит в женихи к Юлии Паршуте

Фотограф воздерживается от посещения ток-шоу, однако периодически устраивает откровенные разговоры с подписчиками.

Дмитрий Исхаков затевает лирические и довольно жалостливые рассуждения. У подписчиков фотографа складывается ощущение, что Дмитрий до последнего надеялся сохранить брак с Полиной Гагариной.

Певица, однако, настроена категорично: бракоразводного процесса уже не избежать.

"Ну, давайте искать мне невесту, а что ещё делать-то? Я вот на "Мамбе" искал, не нашел…" — обратился Исхаков к подписчикам.

Фолловеры с азартом бросились устраивать личную жизнь экс-супруга Гагариной. Интернет-сваты предложили одинокому мужчине кандидатуру выпускницы "Фабрики звезд-7" Юлии Паршуты.

Исхакову предложение показалось интересным.