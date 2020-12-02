Солист группы "Машина времени" дал характеристику президенту Украины.
Андрей Макаревич в беседе с Дмитрием Гордоном поведал, что с президентом Незалежной он познакомился задолго до того, как Владимир Александрович занял высокий пост.
Музыкант очень тепло отзывается о лидере Украины.
"И он, по-моему, чудесный парень совершенно. Он очень талантливый человек, талантливый артист. Добрый, талантливый автор", — рассказал певец.
Андрей Вадимович положительно охарактеризовал политика, а вот реалии сегодняшнего дня подвергаются со стороны музыканта беспощадной критике.
Ранее Макаревич резко отозвался о "безголосо мяукающих" хитах современности. Он также отметил, что суд в стране превращается в произвол, а телевидение — в помойку.
В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.