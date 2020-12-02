Макаревич рассказал о впечатлениях от общения с Зеленским

Солист группы "Машина времени" дал характеристику президенту Украины.

Андрей Макаревич в беседе с Дмитрием Гордоном поведал, что с президентом Незалежной он познакомился задолго до того, как Владимир Александрович занял высокий пост.

Музыкант очень тепло отзывается о лидере Украины.

"И он, по-моему, чудесный парень совершенно. Он очень талантливый человек, талантливый артист. Добрый, талантливый автор", — рассказал певец.

Андрей Вадимович положительно охарактеризовал политика, а вот реалии сегодняшнего дня подвергаются со стороны музыканта беспощадной критике.

Ранее Макаревич резко отозвался о "безголосо мяукающих" хитах современности. Он также отметил, что суд в стране превращается в произвол, а телевидение — в помойку.