Актёр, который недавно пострадал в драке, уже находится дома.
Фотография "разукрашенного" лица артиста дала представление о том, что Прилучный получил серьёзные травмы.
Драка с судимым владельцем клуба "Завод" в Калининграде закончилась весьма плачевно для Прилучного. Он получил черепно-лицевые травмы, которые потребовали хирургического вмешательства.
Бизнесмен Владимир Семёнов, который объяснил, что они решили помериться с актёром силами, почти не пострадал в импровизированном спарринге.
Звезда "Мажора" уже вернулся в свой загородный дом и опубликовал видео, на котором он гуляет с собакой.
"Давайте по порядку: я действительно после операции, всё идет хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к нормальной жизни", — объяснял ранее Прилучный.
В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.