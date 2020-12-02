Павел Прилучный выписался из больницы после операции

Актёр, который недавно пострадал в драке, уже находится дома.

Фотография "разукрашенного" лица артиста дала представление о том, что Прилучный получил серьёзные травмы.

Драка с судимым владельцем клуба "Завод" в Калининграде закончилась весьма плачевно для Прилучного. Он получил черепно-лицевые травмы, которые потребовали хирургического вмешательства.

Бизнесмен Владимир Семёнов, который объяснил, что они решили помериться с актёром силами, почти не пострадал в импровизированном спарринге.

Звезда "Мажора" уже вернулся в свой загородный дом и опубликовал видео, на котором он гуляет с собакой.