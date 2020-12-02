Шнуров назвал Басту "честным понторезом"

Сергей Шнуров, который получил "ответочку" на свое довольно резкое стихотворение в адрес Басты, продолжил стихотворную баталию.

Началось всё с того, что солит группы "Ленинград" высказался в стихах по поводу шумихи вокруг концерта Басты в Ледовом дворце. Василия Вакуленко обвиняли в том, что на его концерте публика не соблюдала масочный режим и социальную дистанцию.

Оказалась, что искусством беспощадного рифмованного памфлета владеет не только Шнуров. Баста ответил Шнурову в его же стиле, написав не менее язвительные стихи, высмеяв политическую карьеру лидера группы "Ленинград"

Сергей Владимирович решил, что последний стихотворный "выстрел" должен остаться за ним. Сарказма Шнурову не занимать, поэтому он разразился новыми рифмованными остротами.