Екатерина Андреева назвала точную дату окончания пандемии

Ведущая новостей, которая озвучивает с экранов страшные цифры жертв коронавирусной инфекции, периодически высказывается на тему пандемии.

Екатерина Андреева делает заявления, которые похожи на мнения ковид-диссидентов.

Она скептически относится к статистике COVID-19. Тех, кто близко к сердцу воспринимает информацию о коронавирусе, женщина называет "закошмаренными людьми". Ведущая также высказывалась против ношения масок, которые, по мнению Андреевой, могут негативно отразиться на здоровье.

Опытный диктор объяснила, что знает, когда закончится эпидемия.