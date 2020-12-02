Ведущая новостей, которая озвучивает с экранов страшные цифры жертв коронавирусной инфекции, периодически высказывается на тему пандемии.
Екатерина Андреева делает заявления, которые похожи на мнения ковид-диссидентов.
Она скептически относится к статистике COVID-19. Тех, кто близко к сердцу воспринимает информацию о коронавирусе, женщина называет "закошмаренными людьми". Ведущая также высказывалась против ношения масок, которые, по мнению Андреевой, могут негативно отразиться на здоровье.
Опытный диктор объяснила, что знает, когда закончится эпидемия.
"Делюсь с вами светом в ночи и надеждой, что вся хмарь рассеется, как дым, 21 марта, — заявила Екатерина Андреева. — Так звёзды говорят, и в переводе с санскрита такие периоды называются "грязная вода" и бывают приблизительно (плюс-минус года два) раз в 60 лет. Когда вдруг какая-то муть возникает из ниоткуда и уходит в никуда. Так что ждём", — написала Андреева в Instagram.
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