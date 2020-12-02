Исхаков объяснил свою позицию по поводу развода с Гагариной

Брак певицы и фотографа дал трещину в прошлом году.

Инициатором развода стала Полина Гагарина. Сама исполнительница никак не комментирует разрыв отношений с супругом, а вот Дмитрий Исхаков периодически изливает свои переживания по поводу расставания с Полиной на интернет-аудиторию.

Недавно фотограф признался, что уже год живёт без секса.

В новом видеообращении терзающийся мужчина объясняет, почему до сих пор не завёл себе возлюбленную.

Дмитрий признаётся, что не приемлет секс без любви. По его словам, он не понимает тех мужчин, которые не разборчивы в своих половых связях.

"Сама мысль о поцелуе совершенно чужого и незнакомого человека, вызывает во мне очень сложную и противоречивую реакцию. Быть может, у меня что-то не так с тестостероном или банально низкий уровень афродизиачных устриц в организме?!" — размышляет Исхаков .

Подписчики фотографа с сочувствием отнеслись к его признаниям. Многие увидели за подобными душевными излияниями то, что он по-прежнему любит Полину Гагарину и не хочет терять любимую женщину.