"Найди себя в другом": Садальский дал совет вдове Табакова

Актёр, славящийся своими провокативными заявлениями, объяснил коллеге, что судьба — капризна и непостоянна.

Станислав Садальский отреагировал на слова вдовы Олега Табакова, которая посетовала на то, что мало появляется на сцене. Марина Зудина посетовала на то, что играет на сцене сейчас меньше, чем ей бы того хотелось.

Зудина уверена, что Табаков не обрадовался бы, узнав, что число её ролей в Московском художественном театре за последнее время заметно уменьшилось.

Станислав Садальский посоветовал актрисе относиться ко всему философски. Он привёл в пример притчу, в которой семья в период несчастья и период благоденствия получает от Бога один и тот же ответ: "Так будет не всегда".

Актёр признал, что раньше Зудина играла много ролей, но времена изменились.