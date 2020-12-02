Валерий Меладзе споёт для россиян на ТВ первого января

Певец, призывавший артистов устроить демарш, появится в новогодние дни на телевизионных экранах.

Лицо Валерия Меладзе, пытавшегося привлечь внимание общественности к безработице в среде артистов с помощью бойкота "новогодних огоньков", зрители смогут увидеть в "Песне года", в первые дни 2021-го.

Валерий Меладзе одарит россиян новогодним настроением наряду с такими исполнителями, как Николай Басков, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев.

Съёмки масштабного концерта состоятся пятого декабря. Выступления артистов будут проходить при частично заполненном зрительном зале. Цена билета на традиционный концерт начинается с восьми тысяч рублей.

Зрителей на выступлении звёзд первой величины призовут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Валерий Меладзе объяснял ранее, что артистам шоу-бизнеса необходимо помогать, так как они занимаются хорошим, большим и светлым делом.