Известный "звёздный юрист" Сергей Жорин раскрыл новые подробности, связанные со смертью исполнительницы хита "Ягода-малина".
По словам адвоката Сергея Жорина, в дни, когда с певицей случилась трагедия, супруг Легкоступовой покинул наркологическую клинику не вполне адекватный.
Далеко Юрию Фирсову уехать не удалось. Он отправился к своей бывшей жене, однако по дороге стал участником ДТП.
Виновником аварии стал он сам, однако, имитировав сердечный приступ, который не подтвердили прибывшие на место преступления медики, он скрылся с места аварии.
Жорин предполагает, что Фирсов находился в состоянии, которое грозило ему лишением водительских прав, поэтому предпочёл не дожидаться медицинского освидетельствования.
По словам свидетелей ДТП, яхтсмен вёл себя подозрительно.
"В данном случае очевидно, почему Юрий скрылся с места ДТП. Если бы он не скрылся, ему предстояло бы пройти медицинское освидетельствование", — рассказал Жорин в интервью Пятого канала.
В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.