Юрий Фирсов после госпитализации Легкоступовой попал в ДТП

Известный "звёздный юрист" Сергей Жорин раскрыл новые подробности, связанные со смертью исполнительницы хита "Ягода-малина".

По словам адвоката Сергея Жорина, в дни, когда с певицей случилась трагедия, супруг Легкоступовой покинул наркологическую клинику не вполне адекватный.

Далеко Юрию Фирсову уехать не удалось. Он отправился к своей бывшей жене, однако по дороге стал участником ДТП.

Виновником аварии стал он сам, однако, имитировав сердечный приступ, который не подтвердили прибывшие на место преступления медики, он скрылся с места аварии.

Жорин предполагает, что Фирсов находился в состоянии, которое грозило ему лишением водительских прав, поэтому предпочёл не дожидаться медицинского освидетельствования.

По словам свидетелей ДТП, яхтсмен вёл себя подозрительно.