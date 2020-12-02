Суд не принял во внимание жалобу Ефремова на Пашаева

Опальная звезда "Современника" доказывает пагубное влияние на него бывшего адвоката.

По словам Михаила Ефремова, Пашаев убеждал его не признавать вину, обещая добиться оправдательного приговора.

Актёр следовал указаниям адвоката, однако линия защиты, выбранная юристом, оказалась неэффективной. Ефремов получил восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП.

Тактику защиты Ефремов с новыми адвокатами впоследствии изменил полностью, однако это не существенно повлияло на приговор суда. В ходе апелляции ему скосили срок всего лишь на полгода.

Артист объясняет, что поддался на уговоры адвоката, однако теперь сожалеет о своей прежней линии поведения.

Под руководством новых защитников он пытается доказать, что Эльман Пашаев оказывал на него давление.

Мосгорсуду доводы Ефремова показались неубедительными.