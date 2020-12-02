Гагарина и Исхаков поделят недвижимость, авто и финансовые счета

Супружеской паре предстоит решить, как быть с совестно нажитым имуществом.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков — состоятельные люди. Недвижимость, приобретенная Гагариной в элитном районе столицы, оценивается в 170 миллионов рублей. Квартира на Ленинградском проспекте, собственником которой является Исхаков, оценивается намного дешевле — в 30 миллионов рублей.

Автомобиль премиум класса оформлен на Дмитрия Исхакова, однако за рулём солидного авто чаще всего сидела певица.

Объектом раздела имущества станут также доходы от компании "ООО Полина Гагарина". По самым скромным подсчётам, экс-супругам нужно будет решить судьбу более 300 миллионов рублей.

Поклонники Гагариной уверены, что супруги смогут урегулировать имущественный вопрос без публичных скандалов и взаимных обвинений. Дмитрий Исхаков не раз уверял, что с бывшей женой они "сохраняют нормальные отношения" и "продолжают с любовью заботиться о детях".