Бывшая жена вдовца Легкоступовой рассказала о жизни с яхтсменом

Чувства бывшей супруги к бывшему мужу ещё не остыли.

Предыдущая супруга Юрия Фирсова, который в 2020 году вступил в брак с певицей Валентиной Легкоступовой, Наталья уверена, что экс-супруг непричастен к смерти исполнительницы.

В передаче "Пусть говорят" на Первом канале она уверила публику, что с ней супруг вёл себя неагрессивно и никогда не поднимал на неё руку.

Наталья Фирсова, которая прожила с яхтсменом 18 лет, объяснила, что Валентина Легкоступова увела мужа из семьи, а потом не раз звонила ей и извинялась за этот поступок.

Со спиртным, по признанию Натальи, у мужа были проблемы, так как периодически он уходил в запой.

Зрителям передачи показалось, что бывшая супруга надеется вернуть мужа в семью. Некоторые заподозрили женщину в том, что она покрывает супруга, расставание с которым для неё было тяжёлым испытанием.

Смерть разлучницы не сильно огорчила обманутую жену.