Звёзды шоу-бизнеса в Южной Корее получат отсрочку от армии

Национальное собрание Южной Кореи приняло законопроект, получивший название "Закон о BTS", который позволит поп-звёздам страны отложить обязательную военную службу до 30 лет.

До этого дня все трудоспособные южнокорейские мужчины в возрасте от 18 до 28 лет должны были служить в армии около 20 месяцев.

Пересмотр закона о военной службе страны связан с появлением на мировой сцене корейских поп-групп, что способствовало развитию Южной Кореи как в культурном, так и в экономическом плане.

"Поп-артисты, как правило, достигают своих самых высоких достижений в возрасте 20 лет, и надо дать им возможность способствовать развитию нашей культуры", — пояснил один из авторов законопроекта Чон Ен Ги.

По его словам, чтобы получить "острочку", поп-исполнитель должен будет заручиться специальной рекомендацией непосредственно от министра культуры.

Как возникла идея

Идея сдвинуть сроки обязательной армейской службы для звёзд шоу-бизнеса возникла после того, как южнокорейская группа "BTS" — бойз-бэнд из семи человек — стала первой в истории группой, возглавившей американские чарты этим летом с песней "Dynamite".

Председатель Национального собрания Но Вун Рей поддержал особый режим для поп-звезд заявив:

"Это священный долг — защищать нашу страну, но это не значит, что каждый должен носить оружие."

До "Закона О BTS " Южная Корея уже разрешала некоторым мужчинам "откладывать службу" до 28 лет. Это были выдающиеся классические музыканты и спортсмены, завоевавшие медали на Олимпийских играх или других престижных чемпионатах.