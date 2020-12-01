Актриса из "Людей Икс" Эллен Пейдж объявила себя мужчиной

Эллен Пейдж, исполнившая роль Китти Прайд в двух частях "Людей Икс", заявила о себе как трансгендерная персона.

Канадская актриса Эллен Пейдж рано начала актерскую карьеру и к нынешним 33 годам успела стать номинанткой нескольких престижных кинопремий. Кроме "Людей Икс", широкую известность получили фильмы "Джуно" и "Начало" с ее участием. Но это не все, чем Пейдж оказалась способна удивить.

"Привет, друзья, хочу поделиться с вами, что я — трансгендерная персона, мои местоимения — он/они, а зовут меня Эллиот. Я счастлив написать это, быть здесь, прибыть в это место моей жизни. Я чувствую огромную благодарность тем невероятным людям, которые поддерживали меня в этом путешествии", — сообщается в обновленных аккаунтах Instagram и Twitter бывшей Эллен Пейдж, отныне Эллиота Пейджа.

Эллиот Пейдж отметил, что наконец-то приблизился к своей истинной сущности и научился любить и принимать себя. Актер также сообщил, что признание в публичном пространстве далось ему нелегко, поскольку трансгендеры часто сталкиваются с агрессией и насилием в свой адрес, и только в текущем году около 40 трансперсон было убито. Но Пейдж не теряет надежды изменить этот мир к лучшему: шесть лет назад она совершила каминг-аут как лесбиянка и, похоже, решила не останавливаться на достигнутом.