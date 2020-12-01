Известная певица Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky, с которым её связывают давние дружеские отношения.
Ранее артистка состояла в отношениях с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем.
A$AP Rocky ещё семь лет назад выступал на концертах Рианны, а также несколько раз появился вместе с ней на показе Louis Vuitton.
Источники в окружении пары утверждают, что недавно отношения музыкантов переросли из дружеских в романтические.
В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.