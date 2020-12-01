Рианна закрутила роман с рэпером A$AP Rocky

Известная певица Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky, с которым её связывают давние дружеские отношения.

Ранее артистка состояла в отношениях с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем.

A$AP Rocky ещё семь лет назад выступал на концертах Рианны, а также несколько раз появился вместе с ней на показе Louis Vuitton.

Источники в окружении пары утверждают, что недавно отношения музыкантов переросли из дружеских в романтические.