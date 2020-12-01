Известный актёр Хью Грант объяснил, почему последние семь лет не появлялся на телеэкранах.
По его словам, ему просто не поступало интересных предложений о съёмках. Зато артист смог сфокусироваться на создании семьи. За семь лет у него родились пять детей от двух женщин.
"Конечно, хотелось бы сказать, что я устал от работы на съемочной площадке, от славы и гонораров, но придется признаться, что это Голливуд устал от меня и не делал интересных предложений", — признался Грант.
В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.