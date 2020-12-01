Хью Грант объяснил семилетнюю паузу в актёрской карьере

Известный актёр Хью Грант объяснил, почему последние семь лет не появлялся на телеэкранах.

По его словам, ему просто не поступало интересных предложений о съёмках. Зато артист смог сфокусироваться на создании семьи. За семь лет у него родились пять детей от двух женщин.