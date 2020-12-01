Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал письмо, которое актёр написал семье погибшего курьера Сергея Захарова.
В нём артист просит прощения за случившееся, а также за выбор адвоката Пашаева. Ефремов утверждает, что просил его не делать никаких заявлений в адрес Захарова, однако правозащитник его не слушал.
Пашаев не поверил в искренность актёра и заявил, что тот таким образом хочет снизить себе срок пребывания в тюрьме.
"Он ради свободы мать родную продаст! Я никогда против его воли шагу не делал. Он же сам умолял, что оставайся, защищай меня. Сегодня он готов любой труп перешагнуть, чтобы выйти на свободу", — отметил адвокат.
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