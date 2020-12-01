Пашаев оценил "покаянное" письмо Ефремова

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал письмо, которое актёр написал семье погибшего курьера Сергея Захарова.

В нём артист просит прощения за случившееся, а также за выбор адвоката Пашаева. Ефремов утверждает, что просил его не делать никаких заявлений в адрес Захарова, однако правозащитник его не слушал.

Пашаев не поверил в искренность актёра и заявил, что тот таким образом хочет снизить себе срок пребывания в тюрьме.