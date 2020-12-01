Недавно стало известно, что Михаил Ефремов написал семье погибшего курьера Сергея Захарова письмо, в котором покаялся за содеянное.
"Пятый канал" опубликовал выдержки из этого письма. В нём актёр утверждает, что он не знает, как ему дальше жить, поскольку его жизнь разделилась на "до" и "после" ДТП.
"Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда", — пишет артист.
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