Михаил Ефремов не знает, как ему дальше жить

Недавно стало известно, что Михаил Ефремов написал семье погибшего курьера Сергея Захарова письмо, в котором покаялся за содеянное.

"Пятый канал" опубликовал выдержки из этого письма. В нём актёр утверждает, что он не знает, как ему дальше жить, поскольку его жизнь разделилась на "до" и "после" ДТП.