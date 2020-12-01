Михаил Ефремов написал письмо жене погибшего курьера Сергея Захарова, в котором извинился перед женщиной за содеянное.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на адвокатскую контору "Добровинский и партнёры".

"Маргарита Захарова передала мне письмо от Михаила Ефремова, которое он написал из СИЗО. В нем он раскаивается в содеянном и приносит свои извинения. Это письмо нам показалось искренним и человечным. Это те слова, которые Михаилу Олеговичу следовало бы сказать изначально", — отметил Александр Добровинский.