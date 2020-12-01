Варнава рассказала, как относится к домашнему насилию

Екатерина Варнава заявила, что не даст себя в обиду, поэтому её не стоит считать жертвой домашнего насилия.

Артистка рассказала, что однажды молодой человек пытался поднять на неё руку, однако она пресекла эти попытки и дала отпор.