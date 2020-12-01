Екатерина Варнава заявила, что не даст себя в обиду, поэтому её не стоит считать жертвой домашнего насилия.
Артистка рассказала, что однажды молодой человек пытался поднять на неё руку, однако она пресекла эти попытки и дала отпор.
"В драках я участвовала, да. Приходилось именно на физическом уровне себя защищать. Чтобы молодой человек поднял на меня руку?… Один попытался, но тут же получил ответ. Я не дам себя в обиду ни при каких условиях", — отметила юмористка.
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