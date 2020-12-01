Если Сергей Зверев будет баллотироваться в Госдуму от Бурятии, партия "Зеленая альтернатива" окажет ему поддержку.
Об этом сообщила пресс-служба политической силы.
"Поскольку Сергей Зверев выступает с яркими природоохранными инициативами и защищает озеро Байкал — это близкий по духу партии человек. Мы готовы оказать помощь Сергею Звереву с выдвижением без сбора подписей по любому округу", — заявил глава партии Руслан Хвостов.
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