Сергей Зверев получит поддержку при выдвижении в Госдуму

Если Сергей Зверев будет баллотироваться в Госдуму от Бурятии, партия "Зеленая альтернатива" окажет ему поддержку.

Об этом сообщила пресс-служба политической силы.