В течение своей многолетней дружбы Баста и Гуф позволяли себе различные высказывания в адрес друг друга.

Недавно Алексей Долматов заявил, что получал угрозы от Василия Вакуленко, когда хотел покинуть лейбл "Газгольдер".

"Я к нему очень бережно отношусь, понимаю все его вводные: психические заболевания и то, что связано с веществами. Конечно, мне горько. Потому что-то, что сделали мы для него в свое время, больше не делал никто. К дополнительным ресурсам я не прибегал. Бандиты у него в голове… Скажу так, если бы подключились бандиты, Леха был бы здесь", — пояснил Баста.