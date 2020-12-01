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Резник: живу на подаяния, особенно выручают Алла и Максим

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Поэт-песенник Илья Резник рассказал журналистам, что, когда у него наступают тяжелые — в плане финансов — времена, он всегда обращается к Алле Пугачевой и Максиму Галкину.

Резник: живу на подаяния, особенно выручают Алла и Максим

По словам Резника, сейчас, когда шоу-биз массово жалуется на трудности с деньгами, у его семьи "ничего не изменилось":

"Живём с супругой Ирой на подаяния близких друзей. Как всегда. Когда становится очень трудно, я звоню Аллочке с Максимом", — говорит поэт.

Мэтр отечественно эстрады подчеркнул, что Примадонна и ее муж никогда не отказывают в помощи.

И привёл пример, который назвал курьёзным:

"В 2020 году мне пришлось позвонить ребятам прямо в день рождения Максима. Я о нём, признаюсь честно, совсем забыл: мы с Ирой сидели в Крыму без денег. Даже лекарств, которые мне очень нужны, не было. Позвонил Алле. Оказалось, что ровно год назад, в этот же день, мы обращались к ним за помощью: тогда нам требовались средства, чтобы оплатить срочную операцию маме Иры. Конечно, Пугачева не отказала: деньги они с Галкиным нам в тот же момент перевели.

А Макс в шутку предложил завести традицию: они мне будут присылать деньги каждый год в этот день, день его рождения".

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Автор: Ольга Лебедева
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