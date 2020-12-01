В "Ледниковом периоде" на Бузову напали хейтеры. Вступилась Навка

Член жюри ледового ТВ-шоу "Ледниковый период", фигуристка Татьяна Навка заступилась перед поклонниками за Ольгу Бузову.
На теледиву буквально обрушились хейтеры, заявляющие, что "она недостойна соревнования с другими звездами отечественного шоу-бизнеса", и что "смогла дойти до финала лишь благодаря тому, что жюри пошло на поводу у армии фанатов".
По словам Навки, шоу-дива "очень трудолюбива, благодаря чему смогла дойти до финала".
В опубликованном в Instagram посте супруга Дмитрия Пескова призналась, что до съёмок проекта не была знакома с Бузовой лично:
В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...