В "Ледниковом периоде" на Бузову напали хейтеры. Вступилась Навка

Член жюри ледового ТВ-шоу "Ледниковый период", фигуристка Татьяна Навка заступилась перед поклонниками за Ольгу Бузову.

На теледиву буквально обрушились хейтеры, заявляющие, что "она недостойна соревнования с другими звездами отечественного шоу-бизнеса", и что "смогла дойти до финала лишь благодаря тому, что жюри пошло на поводу у армии фанатов".

По словам Навки, шоу-дива "очень трудолюбива, благодаря чему смогла дойти до финала".

В опубликованном в Instagram посте супруга Дмитрия Пескова призналась, что до съёмок проекта не была знакома с Бузовой лично: