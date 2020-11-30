"На "Евровидении" жизнь не заканчивается" - Софья Феськова

Прошедший в Польше финал "Детского Евровидения-2020" оказался неожиданно эмоциональным.

Пандемия коронавируса и тут внесла свои коррективы: конкурс проходил в формате телемоста. В финале за победу боролись юные таланты из 12 стран. По итогам голосования жюри и зрителей лучше всех оказалась француженка Валентина Тронель, набравшая 200 баллов.

Каракат Башанова из Казахстана заняла второе место, испанка Солеа — третье. Представлявшая на международном песенном конкурсе Россию петербурженка Софья Феськова смогла набрать 88 баллов и оказалась на десятом месте.

Несмотря на явное огорчение, у россиянки хватило силы духа, чтобы поздравить соперницу с победой.

"Конечно, я расстроилась! Но я понимаю, что на этом жизнь не заканчивается. У меня впереди еще много побед", — цитирует слова Софьи "Комсомольская правда".

Софье предстоит продолжить свое обучение, чтобы добиться новых успехов на музыкальном поприще. Ранее "Правда.Ру" сообщала об участии Софьи в телепередаче, которую ведет дочь певицы Алсу Микелла. На "Детском Евровидении-2020" Микелла была глашатаем от России.