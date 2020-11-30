Губерниев рассказал, как чуть не послал Щербакова на "Что было дальше?"

Во время первой встречи Дмитрий Губерниев чуть не поссорился с юмористом Алексеем Щербаковым. Это произошло перед съёмками шоу "Что было дальше?".

Позже спортивный комментатор разобщался и сдружился с Щербаковым.