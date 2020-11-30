Во время первой встречи Дмитрий Губерниев чуть не поссорился с юмористом Алексеем Щербаковым. Это произошло перед съёмками шоу "Что было дальше?".
Позже спортивный комментатор разобщался и сдружился с Щербаковым.
"Тогда мы до рекламной паузы друг друга почти послали. Просто он меня сильно раздражал, а я его. А потом оказалось, что у нас с ним взаимное уважение. Поняли, что разговариваем и думаем на одном языке, поэтому поддерживаем сейчас связь. Вообще, Леха — огромный молодец, я слежу за его творчеством. Он нестандартный, смешной и смелый, что мне и импонирует. У меня есть, конечно, вопросы к тому, что он делает иногда. Но я смотрю как профессионал, и я тоже могу в каких-то программах так зажигать", — отметил Губерниев.
Музыкальный критик Сергей Соседов не считает, что пение под фонограмму - это преступление.