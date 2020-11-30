Летом мама Леры Кудрявцевой перенесла инсульт и сейчас восстанавливается. Женщина передвигается самостоятельно, однако ещё испытывает проблемы с рукой.

Об этом рассказала сама телеведущая.

"Мама на реабилитации, трудится. Она у меня боец и трудяга. Ходит сама, говорит прекрасно, рука правда пока ещё не слушается, но у нас все впереди и с ней работают потрясающие доктора. Дело времени и труда!" — пояснила Кудрявцева.