Дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые заявила, что её мать борется с тяжёлой болезнью. Об этом она написала в своём посте в Instagram, посвящённом Дню матери.

"Люблю тебя бесконечно, мы со всем справимся! Все будет хорошо. Нет лучшей мамы на свете, чем ты! Хочу сказать, что в жизни каждого мама — это самый важный и родной человек. Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего. Моя мама — не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но еще и настоящий боец и справится со всем. Хочу, чтобы она всегда была рядом. Здоровья вам и вашим родителям", — написала дочь актрисы.