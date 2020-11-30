Полина Гагарина подала на развод

Весной текущего года муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков подтвердил опасения поклонников пары, что он расстался с женой.

Изначально в социальных сетях появились слухи, что пара раздельно встретила Новый год. По неофициальной информации, Исхаков захотел прекратить отношения с певицей, поскольку она зарабатывала в разы больше него и "ущемляла его эго".

Теперь Гагарина решила развестись официально и подала заявление в суд. Она потребовала оставить их общую дочь себе на воспитание.