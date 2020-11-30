"Дать бы тебе в рожу": Штурм рассказала о бывшем муже

Бывший муж Натальи Штурм был очень закомплексованным человеком и часто проявлял агрессию по отношению к ней.

Об этом рассказала сама артистка.

"Он весь был наполнен комплексами, в каждой его фразе было, что его недолюбили, наказывали. И он сразу поставил во главу угла: я в семье главный. При этом он женился на известном человеке. Я ездила на гастроли, он — в запой. У него одна фраза была: "Как же я тебя люблю", а следующая: "Ты такая красивая, дать бы тебе в рожу, чтобы была другой", — пояснила Штурм.

Певица призвала женщин без раздумий покидать таких мужчин.