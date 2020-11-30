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Ефремова доставили в колонию

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Около шести часов утра 30 ноября Михаил Ефремов был доставлен в исправительную колонию №4 Белгородской области.

Последние 20 дней актёр находился в СИЗО на карантине. Ранее сообщалось, что в колонии артист сможет организовать себе досуг, поскольку его не будут нагружать тяжёлой работой. При желании он даже сможет получить какую-либо рабочую специальность.

Напомним, Ефремова приговорили к 7,5 годам лишения свободы за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова в результате ДТП.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева
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