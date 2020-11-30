Константин Ивлев впервые прокомментировал развод с женой

Весной известный шеф-повар Константин Ивлев развёлся с женой Марией после 23 лет брака. Экс-супруга обвинила его в том, что он бросил её ради молодой журналистки.

Всё это время Ивлев никак не реагировал на шумиху в прессе, однако всё-таки решил объяснится. По его словам, всё совсем не так, как говорит его бывшая жена и развод произошёл не в одночасье. К разрыву брака они шли уже давно и понимали это даже их дети.