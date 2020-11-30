Весной известный шеф-повар Константин Ивлев развёлся с женой Марией после 23 лет брака. Экс-супруга обвинила его в том, что он бросил её ради молодой журналистки.
Всё это время Ивлев никак не реагировал на шумиху в прессе, однако всё-таки решил объяснится. По его словам, всё совсем не так, как говорит его бывшая жена и развод произошёл не в одночасье. К разрыву брака они шли уже давно и понимали это даже их дети.
"Женщины по-разному реагируют на развод, правду знаем только я, жена и моя женщина Лера. Мне по барабану, что там и где пишут. Мы с Лерой, как взрослые и воспитанные люди, это не комментируем", — пояснил Ивлев.
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