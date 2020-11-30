Бывшая жена рэпера Серёги Полина Ололо долгие годы терпела насилие со стороны экс-мужа.

Музыкант часто избивал супругу, однако она ни разу не обратилась в полицию, поскольку прощала ему побои.

"Однажды я пришла к Сергею домой, но он был в неадекватном состоянии — повалил меня на пол и начать хлестать по лицу. Он несколько часов бил меня, моя одежда была вся в крови, у меня глаза после этого несколько дней подряд не открывались. Он избивал меня до полусмерти", — призналась Ололо.