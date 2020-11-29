Актёр из Грузии Кахи Кавсадзе попал в больницу из-за заражения коронавирусом.
Российский зритель запомнил артиста по роли Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни".
Сейчас за состоянием Кавсадзе наблюдают медики.
"Всей семьей заразились COVID-19, все хорошо, без осложнений. Все поддается контролю, нет ничего чрезвычайного", — отметил брат актёра.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?