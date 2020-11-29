Певица Мария Максакова сообщила, что ранее Наталья Дрожжина и Михаил Цивин набивались к ней в друзья.
Артистка утверждает, что часто встречала их на различных светских мероприятиях, где они с ней общались очень обходительно.
"Я не скажу, что я Михаила Цивина знала хорошо, в целом поверхностно знаю. Я его видела на каких-то светских мероприятиях. Там он завсегдатай, и супруга его. Они такая светская пара, общительная пара", — отметила Максакова.
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