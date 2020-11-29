Максакова рассказала, как Дрожжина и Цивин набивались к ней в друзья

Певица Мария Максакова сообщила, что ранее Наталья Дрожжина и Михаил Цивин набивались к ней в друзья.

Артистка утверждает, что часто встречала их на различных светских мероприятиях, где они с ней общались очень обходительно.