Известный британский актёр Шон Коннери скончался в октябре текущего года.
Он получил известность благодаря роли агента 007 Джеймса Бонда, а также других работ в кино. В распоряжении издания TMZ оказалась копия свидетельства о смерти Коннери, в котором указана причина его кончины.
"Пневмония, дыхательная недостаточность, пожилой возраст, фибрилляция предсердий", — написано в посмертном документе.
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