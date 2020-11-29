Слепаков и Быков решили снять фильм об инопланетянах

Писатель Дмитрий Быков пригласил на интервью в свою передачу "Жалкая замена литературы" юмориста и продюсера Семёна Слепакова.

Дмитрий Львович восхитился сериалом "Домашний арест", автором которого является Семён Слепаков.

Писатель предложил своему гостю придуманный им сценарий для создания полнометражного фильма.

Сюжет, выдуманный Быковым, заключается в том, что школьник внезапно обнаруживает, что директор школы и учитель физики — два инопланетных существа, противостоящих друг другу.

Представители двух гуманоидных рас враждуют, а школьник выбирает одну из сторон, склоняясь к тому, чтобы поддержать учителя физики.

Слепакова сценарий заинтересовал и позабавил, однако он отметил, что не особо стремится снимать кино для детей и юношества.

Кроме того, юморист признался, что задумал снимать сериал про 1990-е. Главную роль в многосерийном фильме может сыграть Константин Хабенский.