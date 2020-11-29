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Собчак обнаружила пропажу паспорта благодаря СМИ

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Собчак обнаружила пропажу паспорта благодаря СМИ

Ксения Собчак узнала о своей потере от новостников. О находке, сделанной в самолёте Москва-Санкт-Петербург раструбили все интернет-порталы.

В то время как Ксения Анатольевна ещё и не обнаружила пропажу, она уже читала о результате своей рассеянности в СМИ.

Журналистка поблагодарила коллег за оперативность.

"Впервые за долгое время благодарна жёлтой прессе! Именно благодаря журналистам я узнала, что потеряла паспорт в самолёте. А то так бы и пошла сегодня утром на посадку в следующий пункт назначения с ощущением, что он не выпал из сумки", — написала Собчак в своем Телеграм-канале "Кровавая барыня".

Напрягло ведущую только то, что журналисты сообщили о потере паспорта быстрее, чем сотрудники полиции, куда документ отдали бортпроводницы самолёта.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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