Боярский возмущён беспределом на концерте Басты

В то время, как звёзды жалуются на невозможность провести концерт, Василий Вакуленко (Баста) выступил перед публикой так, будто бы и не было никакой пандемии.

Изголодавшиеся по мероприятиям люди напрочь забыли о мерах безопасности. Они старались занять лучшие места, поэтому упустили из виду такое понятие, как социальная дистанция.

На выступлении Вакуленко люди не надевали маски и наплевали на правила рассадки. Это хорошо видно по многочисленным кадрам, снятым на концерте.

Организаторы выступления Басты тоже не сильно заботились о безопасности народа, даже не пытаясь дисциплинировать гостей зала.

Всё это привлекло внимание Санкт-Петербургского комитета по культуре, а также депутата Государственной Думы Сергея Боярского.

Сын Михаила Боярского изучил кадры с концерта Басты и возмутился по поводу того, как безответственно подошли к мероприятию его организаторы.