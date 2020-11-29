В то время, как звёзды жалуются на невозможность провести концерт, Василий Вакуленко (Баста) выступил перед публикой так, будто бы и не было никакой пандемии.
Изголодавшиеся по мероприятиям люди напрочь забыли о мерах безопасности. Они старались занять лучшие места, поэтому упустили из виду такое понятие, как социальная дистанция.
На выступлении Вакуленко люди не надевали маски и наплевали на правила рассадки. Это хорошо видно по многочисленным кадрам, снятым на концерте.
Организаторы выступления Басты тоже не сильно заботились о безопасности народа, даже не пытаясь дисциплинировать гостей зала.
Всё это привлекло внимание Санкт-Петербургского комитета по культуре, а также депутата Государственной Думы Сергея Боярского.
Сын Михаила Боярского изучил кадры с концерта Басты и возмутился по поводу того, как безответственно подошли к мероприятию его организаторы.
"Как мне объясняться людям после этих кадров? Как объяснить происходящее тем, кто остался без работы, в долгах, в кредитах, почему нельзя работать ночью или в торговом центре, почему в театры можно продавать только 25 процентов мест? Ни масок, ни дистанции, ни рассадки…" — написал в своём микроблоге сын главного мушкетёра страны.
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