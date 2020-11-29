Сестру знаменитой певицы Ольги Бузовой Анну наконец-то выписался из больницы после перенесённого инсульта.
"Не могу поверить своему счастью. Но дома так хорошо, вы даже представить себе не можете. У меня всё хорошо, речь на 100% восстановилась. Но ещё чуть-чуть надо будет потренироваться", — написала она в Instagram.
Ольга Бузова подготовила для сестры подарок — сумочку Louis Vuitton из последней коллекции.
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