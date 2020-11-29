О смерти артиста рассказал его коллега.
По словам актера Майкла Сигела, Питер Ликасси вёл затворнический образ жизни, ни с кем из коллег не общался.
Актёра одолевала депрессия, которая, в конце концов, заставила его добровольно распрощаться с жизнью.
Майкл Сигел объяснил, что дружил с Ликасси почти сорок лет. Они вместе работали в театре.
Актёрская карьера Питера Ликасси началась с 1984 года. 30 лет назад о сыграл роль Гвидо Дефранко в сериале "Санта-Барбара". Его знали также по роль в фильме "Клоуны-убийцы из космоса" 1987 года.
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