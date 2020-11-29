62-летняя Шэрон Стоун повторила трюк из "Основного инстинкта"

Актриса, несмотря на пенсионный возраст, находится в прекрасной физической форме.

Одна из самых обольстительных звёзд Голливуда набралась смелости и повторила позу, которая в своё время наделала много шума среди любителей кинематографа.

На снимке, который Шэрон опубликовала в своём Instagram, кинодива запечатлена в чёрном боди. Она оперлась на подлокотник дивана и продемонстрировала публике свою шикарную фигуру.

Поклонники Шэрон Стоун оценили смелость актрисы.

Особенно дотошные рассмотрели на ногах звезды синяки, что, однако же, доказывало, что красотка не стала прибегать к ретуши и фильтрам.