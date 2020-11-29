Актриса, несмотря на пенсионный возраст, находится в прекрасной физической форме.
Одна из самых обольстительных звёзд Голливуда набралась смелости и повторила позу, которая в своё время наделала много шума среди любителей кинематографа.
На снимке, который Шэрон опубликовала в своём Instagram, кинодива запечатлена в чёрном боди. Она оперлась на подлокотник дивана и продемонстрировала публике свою шикарную фигуру.
Поклонники Шэрон Стоун оценили смелость актрисы.
Особенно дотошные рассмотрели на ногах звезды синяки, что, однако же, доказывало, что красотка не стала прибегать к ретуши и фильтрам.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?