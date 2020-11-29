Владимир Стеклов признался, что не был готов к третьему ребёнку

Актёр Владимир Стеклов признался, что не очень хорошо воспринял новость о том, что станет отцом в третий раз.

Артист объяснил, что совсем не ожидал такого поворота событий, поскольку его жене поставили диагноз бесплодие.