Актёр Владимир Стеклов признался, что не очень хорошо воспринял новость о том, что станет отцом в третий раз.
Артист объяснил, что совсем не ожидал такого поворота событий, поскольку его жене поставили диагноз бесплодие.
"Это было категорическое нет. Это не сюрприз был, а засада. Жене был поставлен диагноз, что она не может иметь детей. Я превратился в ледяную глыбу, когда осознал. Я не мог предположить, что у меня будет еще чудо", — объяснил Стеклов.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?